«Schwingerkönig Matthias Glarner nach Sturz schwer verletzt». So lautete der Titel der Meldung der Schweizer Nachrichtenagentur SDA Ende Juni 2017.

Was passiert war, liess so manchem Schweizer das Blut in den Adern gefrieren: Glarner war während eines Fotoshootings auf einer Gondel in Hasliberg am frühen Morgen zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Er verletzte sich schwer am Becken und am Sprunggelenk, aber er überlebte.

Und jetzt ist er wieder zurück im Sägemehl. «Es ist halt einfach eine Leidenschaft», sagt er im «SommerTalk» auf Tele Bärn.

«Einen Strich ziehen»

Was er auch sagt: In der ersten Nacht habe es genagt an ihm, «aber dann musst du auch einen Strich ziehen».