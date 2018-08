In der Qualifikation der nicht-olympischen Disziplin belegte der 19-jährige ehemalige Junioren-Europameister Suckow mit 357,20 Punkten den 2. Rang, der 22-jährige Dutoit wurde Dritter (355,25).

Zeigt das Schweizer Duo im Final einen wiederum fast fehlerfreien Wettkampf, so hat es gute Chancen auf einen Medaillengewinn. Einen solchen gab es an Elite-Welt- und Europameisterschaften für Schweizer Wasserspringer erst einmal. Im vergangenen Jahr sprang die Aargauerin Michelle Heimberg in Kiew vom 3-m-Brett sensationell zu EM-Silber.

Überlegen Erster nach den sechs Sprüngen war der Brite Jack Laugher mit 397,80 Punkten. Rekord-Europameister Patrick Hausding hingegen schied überraschend aus. Der Deutsche belegte in der Qualifikation nur den 14. Rang.

Der Final vom 1-m-Brett beginnt heute Nachmittag um 15.40 Uhr.