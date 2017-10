Die WM-Silbermedaillen-Gewinner um Max Heinzer unterlagen dem Olympia-Zweiten Italien mit 36:45 und fechten nun noch um die Plätze 5 bis 8.

Georg Kuhn konnte gegen Italien im drittletzten Gefecht gegen Andrea Santarelli zwischenzeitlich zum 25:25 ausgleichen, musste aber dennoch mit einem 26:31-Rückstand übergeben. Teamleader Heinzer konnte anschliessend gegen Enrico Garozzo noch auf 34:48 verkürzen. Doch zu mehr reichte es nicht mehr.

Denn der Tessiner Michele Niggeler, der unter anderem in Mailand mit dem italienischen Nationalteam trainiert und seine Gegner bestens kannte, musste zum Abschluss gegen Marco Fichera die Planche mit einer Minus-5-Bilanz verlassen. Dabei hatten die Italiener ihren angeschlagenen Einzel-Weltmeister Paolo Pizzo gegen die Schweiz geschont und als Ersatz draussen belassen.

Die Schweizer, die im Vorjahr am Weltcup in Bern mit dem 2. Rang imponierten, hatten bereits bei Olympia in Rio eine bittere Viertelfinal-Niederlage gegen den nachmaligen Zweiten Italien kassiert. Doch an den letzten WM im Juli in Leipzig konnten sie sich auf gleicher Höhe mit einem Sieg revanchieren und holten am Ende ihrerseits Silber.

Sieg gegen Israel in Zitterpartie

Mit einer Zitterpartie gegen Israel (45:43) hatten sich in die Schweizer in die Top 8 gekämpft. Heinzer hatte als Schweizer Schlussfechter beim Stande von 36:36 übernommen und geriet gegen Linkshänder Yuval Freilich zunächst mit drei Treffern in Rückstand (38:41), ehe er einmal mehr das Gefecht noch drehen konnte (45:43).

Grossen Anteil am Weiterkommen hatte da Kuhn, der im drittletzten Gefecht einen Schweizer Rückstand von sieben Treffern (21:28) übernahm und die Schweiz bis zur Übergabe an Niggeler wieder bis auf einen Zähler heranführte (31:32).

In den Sechzehntelfinals hatten sich die als Nummer 6 gesetzt gewesenen Schweizer gegen die Türkei (Nummer 27 des Turniers) noch souverän durchgesetzt.

Vom Schweizer WM-Silbermedaillen-Quartett vom Juli in Leipzig fehlte der Olympia-Vierte Benjamin Steffen. Der 35-jährige Routinier wird seinen Saisoneinstieg zu einem späteren Zeitpunkt geben. An seiner Stelle komplettierte Alexis Bayard das Schweizer Team.