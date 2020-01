Schweizer Ironman-Rekordsieger Schildknecht vor letzter Saison

Der Rekordsieger des Ironman Switzerland (9 Titel) kündigte dies in einer Kolumne in der Zeitschrift "Fit for Life" an.

Insgesamt gewann Schildknecht zwischen 2007 und 2016 elf Ironman-Titel. Nebst seinen Siegen in Zürich war Schildknecht noch am Ironman Florida (2011 erstmals unter 8 Stunden und damit damalige Bestzeit über die Ironman-Distanz in Nordamerika) und am Ironman Südafrika (2013) siegreich. Das international wertvollste Resultat realisierte Schildknecht 2008 mit einem 4. Rang an der Ironman-WM auf Hawaii.