Die Schweizer Equipe von Andy Kistler musste sich einzig Gastgeber Schweden geschlagen geben. In der Endabrechnung fehlten Beat Mändli mit Dsarie, Niklaus Rutschi im Sattel von Cardano, Paul Estermann mit Lord Pepsi und Steve Guerdat auf Bianca lediglich ein Punkt zum Sieg.

Wie schon im Mai beim Triumph in La Baule stachen die beiden Luzerner Estermann und Rutschi heraus. Estermann gelang einer der wenigen Doppel-Nuller und Rutschi liess sich wegen einer geringen Zeitüberschreitung nur einen Strafpunkt notieren.

Startreiter Mändli, der erst kürzlich für die europäische Sommersaison aus den USA in die Schweiz zurückgekehrt ist, zeigte ebenfalls gute Auftritte, patzte im ersten Durchgang aber beim drittletzten Hindernis, dem Bidet-Oxer. Schlussreiter Steve Guerdat, der mit Bianca in der ersten Runde einen Abwurf zu beklagen hatte, brauchte dank den fehlerlosen Ritten seiner Kollegen zum finalen Durchgang nicht mehr anzutreten.

Mit den Rängen 1 (in La Baule), 3 (in St. Gallen) und nun 2 (in Falsterbo) verbesserte sich die Schweiz in der Europaliga hinter den führenden Franzosen in den 2. Rang. Im Gegensatz zu Frankreich, das die Qualifikationen abgeschlossen hat, können die Schweizer am 9. August in Dublin nochmals punkten. Die Top 7 qualifizieren sich für den Final von Anfang Oktober in Barcelona.