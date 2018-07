Das Team mit Max Heinzer, Benjamin Steffen, Michele Niggeler und Ersatzfechter Lucas Malcotti gelang damit eine weitere Revanche gegen Italien. Erst vor einem Monat zogen die Schweizer an den EM in Novi Sad gegen den gleichen Gegner im Kampf um die Bronzemedaille noch deutlich den Kürzeren (29:45).

Steffen verbuchte am Donnerstag gegen Italien die ersten Punkte überhaupt, als er im zweiten Gefecht gegen Andrea Santarelli ein 3:0 vorlegte. Michele Niggeler baute dann gegen Enrico Garozzo das Verdikt auf 5:1 auf. Und wiederum Steffen baute danach auf 8:2 aus. Ein 6:2 von Enrico Garozzo gegen Steffen im drittletzten Gefecht brachte die Italiener aber nochmals bis auf einen Punkt heran (18:17). Nach einem punktlosen Duell zwischen Niggeler und Marco Fichera standen sich Max Heinzer und Santarelli zum Abschluss gegenüber. Heinzer stellte schliesslich mit einer ausgeglichenen Bilanz das Weiterkommen sicher.

Im Vorjahr hatten sich die Schweizer ebenfalls in den WM-Viertelfinals gegen die Italiener durchgesetzt. Es war schon da eine erfolgreiche Revanche für die bittere Niederlage in den Viertelfinals an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gewesen.

In den Halbfinals trifft der letztjährige WM-Silbermedaillengewinner Schweiz nun wie im WM-Final 2017 auf den topgesetzten Olympiasieger Frankreich. Im anderen Halbfinal stehen sich Südkorea und Europameister Russland gegenüber.