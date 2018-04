Die je dreifache Ironman- und 70.3-Weltmeisterin triumphierte 2015 in Frankfurt bei brütender Hitze in 8:51:00 Stunden mit Streckenrekord. Ein Jahr später musste Ryf gleichenorts wegen Unterkühlung schon früh auf der Radstrecke aufgeben.

Die 30-jährige Solothurnerin wird als Standortbestimmung für ihren ersten Ironman der Saison vier Wochen vorher am 10. Juni am 70.3 Ironman Switzerland in Rapperswil-Jona starten. Ryf könnte am Obersee zum fünften Mal in Folge triumphieren und damit ihren Status als Rekordsiegerin ausbauen.

Saisonhöhepunkt für Ryf ist einmal mehr die Ironman-WM auf Hawaii. Diese steht am 13. Oktober auf Kona, Big Island, im Programm.