Am Unspunnen-Schwinget in Interlaken, dem grossen Fest in seiner engsten Heimat, hat Zenger kein Glück. Der 27-Jährige aus Habkern ob Unterseen hatte sich schon 2011 am Unspunnenfest gravierend verletzt. Diesmal zog er sich im zweiten Gang eine schwere Verletzung am Knie zu. Es besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss und einen Innenbandriss.

Zenger, der den eidgenössischen Kranz sowohl 2013 in Burgdorf als auch 2016 in Estavayer gewonnen hatte, errang im Mai dieses Jahres am Emmentalischen in Heimenschwand den ersten und bislang einzigen Kranzfestsieg seiner Karriere.