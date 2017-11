Pfadi schaffte es nicht zum dritten Mal in vier Jahren in die Gruppenphase, weil die Winterthurer während des gesamten Rückspiels kein probates Mittel gegen den Mittelblock (Innenverteidigung) von Lugi Lund fanden. Die Winterthurer gingen nach dem 29:29 im Hinspiel mit 1:0 in Führung, liefen danach aber permanent Rückständen hinterher. Nach elf Minuten führte Lund 6:1. Pfadi Winterthur kämpfte sich nochmals auf 9:10 und 12:14 heran. Zehn Minuten ohne einen erfolgreichen Abschluss bis zum 12:18 nach 48 Minuten bedeuteten indessen mehr als die Vorentscheidung.

In der Offensive fehlte Pfadi Winterthur ein "Reisser". Die 17 Tore verteilten sich auf neun Werfer; keinem gelangen mehr als drei Tore.