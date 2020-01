Olympische Jugendspiele in Lausanne eröffnet

Damit haben im Eisstadion Malley die ersten Olympischen Spiele in der Schweiz seit 1948 begonnen.Im neu erbaute Eisstadion Malley zelebrierten die Organisatoren eine stimmungsvolle und oft poetische Eröffnungsfeier mit viel Musik und Tanz. In Anspielung an den Sitz des Internationalen Olympischen Komitees hiess IOC-Präsident die jungen Sportler und Besucher mit einem "Welcome Home" willkommen.

Die Feier zeigte in sieben Episoden die Werte und die Geschichte des Sports in der Schweiz und der Welt. Neben den vielen jungen Talenten freuten sich die 7900 Besucher auch über viele gestandene und ehemalige Schweizer Athleten. Der Ex-Skirennfahrer Didier Cuche und die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Florence Schelling trugen die Olympische Flagge ins Stadion. Die Olympiasieger und mehrfachen Weltmeisterinnen Michela Figini, Sandro Viletta, Erika Hess und Fanny Smith reichten die olympische Fackel weiter. Und Stéphane Lambiel drehte zu den Klängen von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" ein paar seiner unnachahmlichen Pirouetten.

Im Mittelpunkt stand aber, wie es sich gehört, der Nachwuchs. Die 14-jährige Eiskunstläuferin Gina Zehnder, jüngste Schweizer Teilnehmer, entzündete die Flamme. Und wie immer ein Höhepunkt: der Einmarsch der Athleten. Die Schweizer Flagge wurde in die Halle getragen von der Waadtländer Skitouren-Fahrerin Thibe Deseyn. Die Skitourenrennen sind eine der Disziplinen, die erstmals ausgetragen werden.

Vom 10. bis zum 22. Januar kämpfen 1872 Sportlerinnen und Sportler aus 79 Nationen im Alter von 14 bis 18 Jahren in 16 Sportarten um Medaillen. Die Schweizer Delegation umfasst 112 junge Talente. Neben dem Wettkampfstätten in der Romandie finden auch im benachbarten Frankreich und in St. Moritz, wo 225 Sportler parallel ebenfalls die Eröffnung feierten, Wettkämpfe statt. Im Engadin stehen die Eiskanal-Sportarten sowie auf dem gefrorenen Eis des St. Moritzersees das Eisschnelllaufen im Programm.