Gyr gab in diesem Jahr ein Comeback und startete in der offenen Kategorie. An den Weltmeisterschaften in Plovdiv im September belegte er mit Joel Schürch im Zweier-ohne den 21. Platz.

Die herausragenden Erfolge der Karriere glückten Mario Gyr kurz nacheinander. Zusammen mit Simon Schürch, Lucas Tramèr und Simon Niepmann wurde er als Schlagmann 2015 sowohl Europameister in Posen als auch Weltmeister in Lac d'Aiguebelette. 2016 errang er in der gleichen Crew als Olympiasieger in Rio de Janeiro den grössten Triumph.

Sein letztes Rennen bestreitet Mario Gyr am kommenden Samstag im Achter des Schweizer Nationalteams and Friends beim Red Bull XRow. Das aussergewöhnliche Achterrennen wird auf zwei Seen ausgetragen. Start ist um 14.15 Uhr in Zug. Dazwischen liegen zwei Laufstrecken, unter anderem durch die Hohle Gasse in Küssnach. Das Ziel befindet sich in Luzern bei der Kapellbrücke. Der Zieleinlauf wird für etwa 16.15 Uhr erwartet.