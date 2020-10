Die gravierenden Verletzung zwingt den zweifachen Olympiasieger zu einer mehrmonatigen Pause. Karabatic wird das Final-Four-Turnier der Champions League mit PSG am 28. und 29. Dezember in Köln ebenso verpassen wie mit Frankreich die Weltmeisterschaft in Ägypten (13. bis 31. Januar).

Noch am Samstag war der Klub von einer leichten Blessur des 36-Jährigen ausgegangen. Am Montag brachten nun weiterführende Untersuche das wahre Ausmass der Verletzung zutage.