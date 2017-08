2013 hat der Berner Matthias Sempach das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Burgdorf gewonnen. Ein Jahr danach siegte er auch beim Kilchberger Schwinget. Der einzige bedeutende nationale Event, den der Alchenstorfer in seiner Karriere nicht gewinnen konnte, ist das Unspunnenfest. Am Sonntag unternimmt der 31-Jährige den letzten Versuch, das zu ändern – trotz alles andere als guten Voraussetzungen. Viele Spitzenschwinger verpassen in diesem Jahr verletzungsbedingt wichtige Feste. Am Sonntag beim Unspunnenfest werden fast alle wieder dabei sein – auch Matthias Sempach. Der 36-fache Berner Kranzfestsieger ist guten Mutes, trotz der Zwangspause ein Wort um den Festsieg mitreden zu können. Das nur alle sechs Jahre stattfindende Unspunnenfest am 27. August zu gewinnen, ist sein Ziel und zugleich wohl seine letzte Chance.

Matthias Sempach, noch wenige Tage bis zum Saisonhöhepunkt. Ist der Sieg in Interlaken das ganz grosse Ziel?

Matthias Sempach: Ja. Aber es wird ein steiler Weg zu diesem Ziel.

Das einzige grosse Fest, das Sie in Ihrer Karriere bisher nicht gewinnen konnten. Was würde Ihnen die Komplettierung des «Schwinger-Grand-Slams» bedeuten?

Für alle Berner ist das Unspunnen ein spezielles Fest. Es hat bei uns im Kanton einen hohen Stellenwert. Zweimal war ich in Interlaken dabei. Zweimal konnte ich eine gute Leistung zeigen. Es ist der Sieg, der mir noch fehlt. Den möchte ich schon gerne. Darauf habe ich in den letzten Monaten hingearbeitet. Wenn es nicht klappt, geht aber die Welt nicht unter.

Die Vorbereitung verlief nicht nach Wunsch. Beim Berner Kantonalen zogen Sie sich im zweiten Gang eine Knieverletzung zu. Seither sind Sie nicht mehr angetreten.



Natürlich war das nicht optimal. In den letzten Wochen habe ich aber hart gearbeitet. Wenn ich schmerzfrei schwingen kann, traue ich mir einiges zu. Ich denke schon, dass ich am Sonntag bereit sein werde.

Es ist seit dem Gewinn des «Eidgenössischen» in Burgdorf 2013 nicht Ihre erste Verletzung. Hilft diese Routine, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren?

Richtig oft war ich nicht verletzt. 2014 war meine erste gravierende Blessur. Gleichzeitig war es das erste Mal, dass ich ein Kranzfest vorzeitig beenden musste. Danach gab es immer wieder kleinere Verletzungen. Nun hat es mich am Knie erwischt. Das ist ärgerlich, klar. Eine Verletzung wünscht sich niemand. Solche Dinge gehören aber leider auch zum Sport.

Ärgerlich auch, weil Sie zuvor eine fast perfekte Saison hingelegt hatten. Den Schwarzsee-Schwinget und das «Oberaargauische» konnten Sie sogar gewinnen.

Schon in der Vorbereitung lief es nach Plan. Die ersten fünf Kranzfeste konnte ich beschwerdefrei absolvieren. Die Resultate und Leistungen stimmten. Es lief gut. Natürlich hätte ich vor dem Unspunnen gerne noch ein Fest bestritten. Das ging nicht. Was soll ich klagen? Es nützt nichts. Mein Fokus liegt voll beim Unspunnenfest. Daran hat sich nichts geändert. Wenn ich zum Beispiel am Sonntag auf der Schwägalp angetreten wäre, hätte ich mich gezielt darauf vorbereiten müssen. Darum habe ich es sein lassen.