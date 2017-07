Matthias Glarner spricht erstmals ausführlich über seinen Unfall. "Ich habe mich für das Shooting korrekt gesichert. Alles verlief normal", sagte er.

"Ich hatte nie das Gefühl, dass ich für die Fotos mein Leben riskiere. Für mich ist das quasi tägliche Arbeit. Ich hätte nicht gedacht, dass etwas passieren kann."

Trotzdem ist etwas passiert. Und zwar erst auf dem Rückweg, als sich sein Sicherungsseil plötzlich verhakte und er nach oben gezogen wurde. "Ich habe noch versucht, das Seil zu lösen. Doch dann ist es plötzlich gerissen und ich bin nach unten gestürzt. Es war mein Fehler."

Danach kann er sich nicht mehr an viel erinnern. "Ich weiss erst wieder, dass ich am Boden lag und als erstes gemerkt habe, dass all meine Körperteile noch am richtigen Ort sind." (nch)