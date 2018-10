Der Zürcher WM-Zweite von Tryon und sein Wallach Clooney belegten in Verona den 3. Rang. Dieser trug Fuchs 15 Weltcuppunkte und ein Preisgeld von 28'500 Euro. Der Zürcher trat erstmals seit den Titelkämpfen in den USA wieder mit Clooney an.

Den Sieg sicherte sich der Deutsche Daniel Deusser auf Calisto Blue vor dem Belgier Niels Bruynseels mit Gancia de Muze. Steve Guerdat und Bianca belegten Platz 15. Der Jurassier, der wie Fuchs sein WM-Pferd sattelte, patzte mit einer leichten Touche am braunen Oxer mit unterbautem Bidet. Dank des schnellsten Vierpunkteritts resultierten immerhin zwei weitere Weltcuppunkte.

Verona. CSI-W. Weltcupspringen (1 Umgang mit Stechen/160 cm Hindernishöhe, Dotation 190'000 Euro): 1. Daniel Deusser (GER) Calisto Blue, 0/36,83. 2. Niels Bruynseels (BEL), Gancia de Muze, 0/37,03. 3. Martin Fuchs (SUI), Clooney, 0/38,40, alle im Stechen. - Ferner nicht im Preisgeld: 15. Steve Guerdat (SUI), Bianca, 4/69,62. 27. Jane Richard Philips (SUI), Foica, 8/72,42.

Western European League. Weltcup-Zwischenwertung (3/13): 1. Hans-Dieter Dreher (GER) 28 Punkte. 2. Kevin Staut (FRA) 22. 3. Gudrun Patteet (BEL) 21. - Ferner: 8. Guerdat 17. 9. Fuchs 15. 27. Arthur Gustavo da Silva (SUI) 7. - Modus: Top 18 für den Weltcup-Final qualifiziert.