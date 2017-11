Im Zentrum des neuen Kriminalromans, der am 23. November erscheint, steht erneut Ski-Star Marc Gassmann, wie der Emons Verlag am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Diesmal gerät der Sportler - unschwer erkennbar ein Alter Ego von Marc Girardelli - in den Fokus von Ermittlungen: Nach dem Mord an einer Journalistin steht Gassmann unter Verdacht.

Den ersten gemeinsamen Krimi - "Abfahrt in den Tod" - hatten Girardelli und die Autorin Michaela Grünig im vergangenen Februar anlässlich der Ski-WM in St. Moritz veröffentlicht.