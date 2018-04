Die Organisatoren erklärten, dass Hawkins geholfen wurde, sobald er selbst nach Hilfe gefragt hatte. Marathon-Läufer werden automatisch disqualifiziert, wenn sie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Hawkins' Betreuer sagten nach dem Rennen, dass ihr Schützling in «keiner ernsten Lage» und bereits wieder ansprechbar sei. Robbie Simpson, der als Dritter ins Ziel kam und seinen Landsmann überholte, erklärte: «Ich hätte eigentlich gerne gestoppt und ihm geholfen», so Simspon. «Aber ich war selbst in Schwierigkeiten.» Sieben von 24 Läufern beendeten den Marathon nicht. (pre)