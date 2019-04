Die Luzernerin siegte in 1:34:19 Stunden. Sie blieb bei Gegenwind rund 6 Minuten über ihrem eigenen Streckenrekord von 2017. Wenn Schär in zwei Wochen auch noch in London gewinnt, hätte sie alle sechs Anlässe der Major-Series hintereinander für sich entschieden.

Denn Schär gewann vor ihrem Erfolg in Boston auch die letzten Austragungen in Berlin, Chicago, New York und Tokio. In London hatte sie bereits 2017 triumphiert.

Bei den Männern klassierte sich Vorjahressieger Marcel Hug in 1:26:42 Stunden im 3. Rang. Es gewann der Amerikaner Daniel Romanchuk in 1:21:36 Stunden.