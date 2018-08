Der 35-jährige Zürcher triumphierte in 8:01:18 Stunden am Ironman Estland in Tallinn, der erstmals ausgetragen wurde.

Koutny qualifiziert sich damit als vierter Schweizer Männer-Profi nach Jan van Berkel, Ruedi Wild und Ronnie Schildknecht für die Ironman-WM vom 13. Oktober auf Hawaii.

Koutny hatte die Basis für seine Qualifikation für die Ironman-WM vor vier Wochen mit einem 6. Rang an der Ironman-EM in Frankfurt gelegt. Damals war er gerade noch vor der herausragenden Frauen-Europameisterin Daniela Ryf eingelaufen.

In seiner letzten Saison als Amateur war Koutny 2015 auf Hawaii Ironman-WM-Zweiter in der Altersklasse der 30 bis 34-Jährigen gewesen.