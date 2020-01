Kobe Bryant bei Helikopterabsturz getötet

Gemäss der Polizei starben beim Helikopterabsturz in der Nähe von Los Angeles fünf Personen. Der Helikopter sei am Sonntagmorgen bei Nebel abgestürzt und in Flammen aufgegangen, berichtete die "Los Angeles Times". Später wurde bekannt, dass sich unter den Insassen Kobe Bryant befand.

Bryant hatte von 1996 bis 2016 für die Los Angeles Lakers in der NBA gespielt und wurde insgesamt fünf Mal Meister (2000, 2001, 2002, 2009 und 2010). 18 Mal stand er im All-Star-Team. 2008 in Peking gewann Bryant an der Seite von anderen NBA-Superstars wie LeBron James oder Dwyane Wade mit den USA olympisches Gold.