Keine Meister im Schweizer Handball

Den Entscheid fällte der Zentralvorstand des nationalen Verbandes SHV auf Antrag der eingesetzten Taskforce, nachdem die Meisterschaften am 13. März aufgrund des Coronavirus abgebrochen worden waren.

Zu diesem Zeitpunkt führte Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen die NLA-Tabelle bei einem Mehrspiel mit einem Vorsprung von zehn Punkten vor Pfadi Winterthur an - der Titel wäre im Playoff-Format vergeben worden. Betreffend die Vergabe der Europacup-Plätze ist noch kein Entscheid gefallen.

Die ursprünglich am 15. März in Gümligen vorgesehenen Cupfinals finden nicht in der geplanten Form statt. Es wird evaluiert, ob einzelne oder mehrere nachgeholt werden können.

Wegen der ausserordentlichen Situation verbunden mit finanziellen Einbussen erhalten alle Vereine bis am 27. März die Möglichkeit, im Hinblick auf die nächste Saison freiwillig abzusteigen oder sich zurückzuziehen. Sollte das der Fall sein, wird in betroffenen Ligen mit einer reduzierten Anzahl Mannschaften gestartet.