Vor zwei Jahren waren die Schaffhauser zum Auftakt der Königsklasse ebenfalls vor heimischem Publikum auf Elverum getroffen. Damals setzte es nach einem Gegentreffer eine Sekunde vor Schluss eine bittere 30:31-Niederlage ab. In der Folge verpassten die Kadetten als Gruppendritter die Barrage um die Achtelfinal-Qualifikation, welche die ersten beiden Teams erreichen.

Diesmal erfüllte der Schweizer Meister die Pflicht, nichts anderes ist ein Heimsieg gegen Elverum. Zwar erwischten die Schaffhauser nicht den besten Start und lagen in der 22. Minute 10:12 zurück. Danach aber lenkten sie die Partie mit fünf Toren in Serie zum 15:12 (27.) in die gewünschten Bahnen. Unmittelbar nach der Pause zogen die Kadetten mit zwei Toren in Unterzahl von Nik Tominec von 17:15 auf 19:15 (32.) davon. Nach einem weiteren Zwischenspurt der Kadetten vom 25:23 (45.) zum 28:23 (49.) war der Widerstand von Elverum gebrochen.

Einen grossen Anteil am Sieg der Schaffhauser hatte der neue Torhüter Ivan Stevanovic; der 35-jährige Kroate parierte 17 Schüsse. Bester Werfer der Kadetten war Luka Maros mit sechs Toren. Nächster Gegner in der Königsklasse ist am übernächsten Sonntag die spanische Mannschaft Ademar Leon.

Telegramm:

Kadetten Schaffhausen - Elverum 36:30 (17:15)

1050 Zuschauer. - SR Gasmi/Gasmi (FRA). - Torfolge: 1:0, 1:2, 2:2, 2:4, 3:5, 6:5, 7:7, 9:7, 9:11, 10:12 (22.), 15:12 (27.), 17:15; 19:15, 20:17, 22:17, 22:20, 25:23 (45.), 28:23 (49.), 28:24, 30:24, 31:26, 33:26, 34:27, Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Kadetten Schaffhausen, 1mal 2 Minuten gegen Elverum.

Kadetten Schaffhausen: Stevanovic; Liniger (4/1), Küttel, Csaszar (5), Pendic, Brännberger (1), Gerbl (2), Norouzinezhad (2), Szyba (4), Maros (6), Koch (4), Ostruschko (4), Tominec (4).

Elverum: Nergaard/Oeien (ab 37.); Borresen (3), Mehl (1), Lindboe (5/2), Orsted, Burud (1), Ekren (1), Poklar, Frederiksen (4), Hanisch (5/3), Gulliksen (8), Jonsson (2).

Bemerkungen: Kadetten ohne Meister und Markovic (beide verletzt). - Stevanovic hält Penalty von Lindboe (10./5.5).

Resultate:

Champions League. Gruppe C. 1. Spieltag: Kadetten Schaffhausen - Elverum (NOR) 36:30 (17:15). - Rangliste: 1. Kadetten Schaffhausen 1/2. 2. Ademar Leon (ESP), Dinamo Bukarest, Gorenje Velenje (SLO) und Skjern (DEN) je 0/0. 6. Elverum 1/0. - Nächstes Spiel der Kadetten. Sonntag, 24. September, 17.00 Uhr: Ademar Leon (ESP) - Kadetten Schaffhausen.

Modus: Die ersten zwei Teams erreichen die Barrage um die Achtelfinal-Qualifikation.