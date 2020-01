Kansas City und Green Bay komplettieren die Halbfinals

Kansas City gewann in der Nacht auf Montag gegen die Houston Texans 51:31, Green Bay setzte sich gegen die Seattle Seahawks 28:23 durch.

Den Chiefs glückte gegen Houston eine eindrückliche Wende mit 41 Punkten in Serie nach anfänglichem 0:24-Rückstand. Quarterback Patrick Mahomes kam auf über 321 geworfene und 53 gelaufene Yards sowie fünf Touchdown-Pässe. Seattle verpasste Ähnliches bei den Green Bay Packers knapp. Vor gut 81'000 Zuschauern führten die Packers zur Halbzeit mit 21:3, ehe es die Gäste noch einmal spannend machten.

Im Kampf um den Einzug in den Super Bowl tritt Green Bay am kommenden Sonntag (Ortszeit) bei den San Francisco 49ers an. Im anderen Halbfinal duellieren sich die Kansas City Chiefs mit dem Überraschungsteam der Tennessee Titans. Der Super Bowl findet in der Nacht auf den 3. Februar in Miami statt.