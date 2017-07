Gästeduelle ab dem zweiten Gang sorgten vor 3200 Zuschauern in Kerzers für viel Unmut, am Ende resultierte aber doch ein Gästesieg. Diesen teilten sich Bernhard Kämpf, der sein erstes Teilverbandsfest gewann, und Reto Nötzli. Kämpf hatte ein sehr starkes Notenblatt und musste schon im zweiten Gang gegen Christoph Bieri antreten. Dabei musste er den einzigen Gestellten in Kauf nehmen. Umstritten war sein Sieg im fünften Gang über den Glarner Roger Rychen. "Da war das Glück auf meiner Seite", gestand der Berner Oberländer. Kämpf feierte in Kerzers den vierten Kranzfestsieg seiner Laufbahn.

Reto Nötzli war nach fünf Gängen gemeinsam mit Kämpf und Stéphane Haenni Zweiter. Wie im fünften wurde ihm auch im sechsten Gang gegen Haenni auf dem Platz die Maximalnote nicht geschrieben - diese erhielt er erst nachträglich im Einteilungsbüro. Nötzli kam so doch noch zum zweiten Teilverbandssieg nach jenem 2014 beim Innerschweizerischen in Cham.

Johann Borcard kam mit einem vergleichsweise mässigen Notenblatt in den nur 41 Sekunden dauernden Schlussgang gegen Kämpf. Von den acht Gästen holten sieben einen Kranz.