Das Team von Trainer Petr Hrachovec unterlag der polnischen Equipe Wisla Plock 23:27. Die Kadetten lagen während der gesamten Partie nie in Führung. In der 17. Minute gerieten sie erstmals mit drei Toren in Rückstand (7:10), neun Minuten später stand es 10:15 aus Sicht der Gäste. Diese Hypothek wog zu schwer. Nächster Gegner der Schaffhauser ist am Sonntag, 29. September, zu Hause der russische Meister Medwedi Tschechow.

Telegramm:

Wisla Plock - Kadetten Schaffhausen 27:23 (16:12)

2540 Zuschauer. - SR Boricic/Markovic (SRB). - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Wisla Plock, 3mal 2 Minuten gegen Kadetten Schaffhausen.

Wisla Plock: Stevanovic/Morawski; Stenmalm (5), Matulic (3), Ruiz (2), Goralski, Piechowski, Susnja, Szita (1), Zabic (2), Mihic (4), Igropulo (3), Sulic (1), Czaplinski, Mindegia (3), Mlakar (3).

Kadetten Schaffhausen: Pilipovic/Biosca; Ben Romdhane, Montoro, Küttel (3), Csaszar (3), Schopper (1), Beljanski (3), Sesum (2), Gerbl (1), Luka Maros (3), Schelker, Frimmel (4), Filip Maros, Tominec (3), Herburger.

Bemerkungen: Kadetten ohne Zehnder und Markovic (beide verletzt). Verschossene Penaltys: 0:1.