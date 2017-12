Nach seiner Rekordverbesserung über 100 m Lagen drückte Desplanches auch seine eigene Bestleistung über 400 m Lagen.

Der in Nizza lebende Genfer gewann den Final der französischen Kurzbahnmeisterschaften in 4:05,55 und verbesserte damit seine Bestmarke vom Dezember 2016 in Lausanne (4:07,46) um fast zwei Sekunden.