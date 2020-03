Joshua kämpft im Juni in London, Fury im Juli in Las Vegas

Das Stadion von Tottenham Hotspur wird am 20. Juni Schauplatz des Schwergewichts-WM-Kampfes zwischen dem 38-jährigen IBF-Pflichtherausforderer Kubrat Pulev aus Bulgarien und Titelhalter Anthony Joshua sein.

Der 30-jährige Joshua ist seit seinem Rückkampf-Sieg gegen Andy Ruiz Jr. im Dezember in Saudi-Arabien wieder Schwergewichts-Weltmeister. Da Joshua neben dem WM-Titel der IBF, auch noch die Gürtel der IBO, WBO und den Super-Champion-Titel der WBA besitzt, werden am 20. Juni auch diese WM-Titel auf dem Spiel stehen.

Der 38-jährige Pulev hatte schon 2014 um den IBF-Gürtel gekämpft, aber gegen Wladimir Klitschko durch K.o. in der 5. Runde verloren.

Ebenso wurde bekannt, dass es zu einem dritten Kampf um den WBC-WM-Titel zwischen dem neuen 31-jährigen WBC-Champion Tyson Fury und dem entthronten 34-jährigen Amerikaner Deontay Wilder kommt. Kampftermin ist der 18. Juli in Las Vegas. Gleichenorts hatte zuletzt Fury den zweiten Kampf durch technischen K.o. in der 7. Runde gewonnen. Das erste Duell hatte in Los Angeles unentschieden geendet.