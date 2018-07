Was tun Sie derzeit, um sich auch intellektuell zu fordern?

Ich würde sehr gerne sehr viel machen. Bei der aktuell zur Verfügung stehenden Zeit frage ich mich aber, wie ich überhaupt jemals Sport und Studium unter einen Hut gebracht habe. Ich lese gerne Bücher. Im Flugzeug auf der Anreise zu den Rennen bleibt derzeit beinahe die einzige Möglichkeit dazu.

Auf Ihrer Homepage wird man mit folgenden Worten begrüsst: «Wind im Haar, Sonne im Gesicht, Berggipfel bis hoch zum königsblauen Himmel, rauschende Blätter an vorbeifliegenden Baumwipfeln. Eine unendliche Freiheit, die ich auf dem Bike spüre – willkommen in meiner Welt!» Sie hätten Poetin werden sollen.

Kann ich ja noch tun (lacht). Ich habe sehr grosse Freude an der Sprache, gestalte auch all meine Instagram-Einträge selber. An der Uni habe ich im Nebenfach Englisch und Französisch belegt. Mein Schwerpunkt-Fach bei der Matur war Latein. Sprache ist eine Leidenschaft von mir.

Sport ist in vielen Bereichen eine Männerdomäne: Verbände werden von Männern geführt, die Medien interessieren sich stärker für die Leistungen der Männer. Auch in Ihrer Sportart ist mit Nino Schurter ein Landsmann von Ihnen meistens das Hauptthema. Ist man als Frau im Spitzensport benachteiligt?

Ich würde es nicht benachteiligt nennen. Aber es ist zweifellos so, dass Männer im Sport viel mehr verdienen als Frauen. Wenn man sich die Rangliste der Top 100 der bestverdienenden Sportler anschaut, dann ist Serena Williams die einzige Frau. Das sind brutale Unterschiede. In vielen Bereichen der Gesellschaft sind Frauen punkto Einkommen nicht auf gleicher Stufe wie die Männer, aber der Sport ist diesbezüglich extrem. Aber ich möchte anfügen: Eine solch gute Situation für Frauen wie im Mountainbike gibt es praktisch nirgends im Sport. Wir sind eine der ganz wenigen Sportarten, bei denen Männer und Frauen am gleichen Tag, am gleichen Ort, auf der gleichen Strecke um das gleiche Preisgeld fahren. Andere Sportarten sollten unserem Vorbild folgen.

Zu Ihnen: blond, hübsch und kommunikativ! Wie oft müssen Sie gegen Klischees und Plattitüden ankämpfen?

Ja, also! So wie in diesem Moment meinen Sie (lacht)? Die meisten Menschen, die mich kennen, wissen, wie ich als Person bin, und reduzieren mich nicht auf mein Äusseres. So, wie es ist, ist es für mich völlig okay. Ich werde genauso wie meine älteren Konkurrentinnen in erster Linie für meine sportliche Leistung wertgeschätzt.