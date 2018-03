Der designierte Präsident Raphael Weibel, der den krankheitshalber zurücktretenden Westschweizer Jean-Marc Mommer ersetzen sollte, hat seine Kandidatur vor der Delegiertenversammlung vom Samstag in Bern zurückgezogen. Er wolle den Weg für jemanden freimachen, der eine klare Mehrheit auf sich vereinen könne. Nur so werde die nötige Ruhe einkehren, sagte Weibel.

Hintergrund des Zerwürfnisses ist der Umgang der ASG mit den Vereinigungen klubunabhängiger Golfer. Nach dem Vorhaben des alten Vorstandes werden die Public-Golf-Organisationen annektiert und einverleibt. Dahinter steht das Bestreben der ASG, einen Wildwuchs im Spielbetrieb auf den Golfplätzen zu kontrollieren.

Auch ein finanzielles Interesse ist offensichtlich, denn die 1998 gegründete Vereinigung unabhängiger Golfer ASGI hat mit Mitgliederzahlen im fünfstelligen Bereich längst eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung entwickelt. Gleichwohl ist die unfreundliche Übernahme der Vereinigungen im Schweizerischen Golfverband umstritten. Grabenkämpfen sind im Gang.

Jetzt wird aller Voraussicht nach die Fraktion gewinnen, die gegen die Annexion der klubfreien Golfer ist. Zu ihnen zählt der Waadtländer Yves Hofstetter. Er ist Präsident des Golfclubs Lausanne. Er ist auf der anderen Seite aber auch ein Mann der ersten Stunde in der ASGI. Westschweizer Klubs planten eine Einsetzung eines interimistischen ASG-Vorstands unter Yves Hofstetter. Hofstetter wiederum verlangte überdies den Rücktritt respektive die Nichtwiederwahl der Vorstandsmitglieder, die am Public-Golf-Dossier arbeiten. Neben Raphael Weibel sind dies Luca Allidi und Linus Dermont. Beide werden an der Delegiertenversammlung auf die Wiederwahl verzichten oder den Rücktritt einreichen.

An Weibels Stelle schlägt der ASG-Vorstand Reto Bieler als Präsidenten vor. Der frühere Captain des Klubs von Breitenloo ZH war in den letzten vier Jahren im ASG-Vorstand nicht mit dem Public Golf beschäftigt. Er sprach sich vielmehr gegen die Übernahme der unabhängigen Vereinigung aus. Letzten Mai demissionierte Bieler. Jetzt dürfte er als Präsident zurückkehren.