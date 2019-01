Bei der 142:145-Niederlage der Houston Rockets gegen die Brooklyn Nets fehlte nicht nur Clint Capela (Daumenverletzung), sondern weiter auch Chris Paul und Carmelo Anthony. Dennoch hätte Houstons Superstar James Harden mit 58 Punkten (Saisonrekord) die Rockets beinahe zum Sieg geführt - so wie am Montag, als ihm gegen Memphis 57 Punkte gelungen waren. Houston führte dank Harden etwas mehr als eine Minute vor Schluss mit acht Punkten Vorsprung und in der Verlängerung mit sieben Punkten Vorsprung.

Utah Jazz besiegte ohne den rekonvaleszenten Thabo Sefolosha (Achillessehnenprobleme) die Los Angeles Clippers auswärts 129:109.