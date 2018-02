Eigentlich wäre das Duell zwischen den Utah Jazz und den Houston Rockets auch das Duell der beiden Schweizer in der NBA: Thabo Sefolosha und Clint Capela. Da aber Sefolosha mit einer Verletzung am rechten Knie den Rest der Saison ausfallen wird und die Rockets auf Center Capela verzichteten, fand das Spiel ohne Schweizer Beteiligung statt. Am Ausgang des Spiels änderte dies nichts.

Die Rockets holten sich angeführt von Starspieler James Harden den dreizehnten Sieg in Serie. Harden war einmal mehr der beste Werfer seines Teams - 26 Punkte erzielte der Shooting Guard. Dass Harden in Person von Capela aber auf einen wichtiger Mitspieler verzichten musste, wurde dennoch augenfällig: Bis ins dritte Viertel sah es so aus, als könnten die Jazz die Serie Rockets stoppen. Erst dann drehte die Franchise aus Houston auf.