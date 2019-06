Das als Nummer 35 gesetzten Schweizer bezwangen in ihrem ersten Gruppenspiel die höher eingestuften Kanadier Sam Pedlow/Sam Schachter (Nummer 14) 21:19, 21:18. Mit diesem Sieg machten Heidrich/Gerson einen grossen Schritt in Richtung Sechzehntelfinals.

Im zweiten Spiel am Montag um 10.00 Uhr wartet auf die Schweizer mit den Letten Janis Smedins/Aleksandrs Samoilovs (11) der vermeintlich stärkste Gegner in der Gruppe K. Smedins/Samoilovs setzten sich in ihrem ersten Spiel gegen die chilenischen Aussenseiter Gaspar Lammel/Ignacio Zavala 21:15, 21:15 durch.