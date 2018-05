Nach guten Leistungen am Turnier in der Türkei, wo sie Vierte wurden, und dem 9. Platz am Viersterne-Event im chinesischen Xiamen überzeugen die erst seit dieser Saison gemeinsam auftretenden Heidrich/Gerson auch am Heimturnier, das mit drei Sternen bewertet ist.

In den K.o.-Runden vom Samstag setzten sie sich jeweils in drei Sätzen durch - zuerst gegen Nico Beeler/Marco Krattiger, die Schweizer Nummer 1, danach in den Viertelfinals gegen das niederländische Tandem Dirk Boehlé/Steven van de Velde. Beide Male gewannen sie den (verkürzten) Entscheidungssatz deutlich, mit 15:10 respektive 15:9.