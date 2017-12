In seinem ersten Jahr als Profi verpasste der 27-jährige Zürcher Unterländer aus Niederglatt den Aufstieg auf die Haupttour des europäischen Golfsports relativ knapp. Dennoch wird er dort auch 2018 gelegentlich starten können, wie am letzten Wochenende in Johannesburg, wo das Turnier mit dem weltweit grössten Teilnehmerfeld abgehalten wurde. Unter den anfänglich 240 Profis belegte Iten den formidablen 30. Platz mit dem Total von acht Schlägen unter Par. Auf den überlegenen Sieger Shubhankar Sharma aus Indien büsste er über die vier Runden 15 Schläge ein.

Nach seinem Debüt hat Iten die Gewissheit, dass er auch auf dem höchsten Circuit mithalten kann. Den grössten Teil des Saison hatte er auf der in Deutschland beheimateten Pro Golf Tour, einem Circuit der dritten Kategorie, bestritten. Er schaffte dabei den Aufstieg in die Challenge Tour.

Die Schlussrunde des mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Turniers in der südafrikanischen Metropole konnte nach Gewittern und starken Regenfällen erst am Montag beendet werden.