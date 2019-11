Golden State muss Krise ohne Curry überstehen

Der 31-Jährige hatte sich in der Nacht auf Donnerstag bei der 110:121-Niederlage der Warriors gegen die Phoenix Suns die linke Hand gebrochen. Am Freitag wurde Curry operiert, wie sein Klub auf Twitter bekannt gab.

Curry hatte in der Partie gegen die Suns noch versucht weiterzuspielen, musste dann aber das Parkett im dritten Viertel verlassen. Für die Warriors ist der Ausfall des Aufbauspielers ein schwerer Rückschlag. Der Meister von 2017 und 2018 und letztjährige Finalteilnehmer ist ohnehin schlecht in die Saison gestartet. In den ersten vier Spielen gelang nur ein Sieg.