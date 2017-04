Der Heimerfolg der Thunder war verdient, führten sie doch fast während der gesamten Spielzeit. Allerdings mussten die Gastgeber bis zum Schluss um den so wichtigen ersten Sieg bangen. In den Schlusssekunden hatte Houstons Starspieler James Harden, der erneut mit einer Topleistung aufwartete und auf 44 Punkte kam, noch die Chance zum Sieg für die Rockets. Doch Hardens Wurf von hinter der Dreipunktelinie verfehlte den Korb.

Clint Capela kam in 23 Minuten nur auf fünf Punkte und zwei Rebounds. Dazu gelangen dem Genfer drei Blocks.

Der Mann des Spiels war Thunder-Spielmacher Russell Westbrook. Neben den 32 Punkten verzeichnete er auch 13 Rebounds und elf Assists. Damit war Westbrook hauptsächlich verantwortlich dafür, dass Oklahoma City in der Serie auf 1:2 Siege verkürzen konnte. Spiel 4 findet am Sonntag ebenfalls in Oklahoma City statt.

Wie "OKC" konnte auch Boston die dritte Niederlage im dritten Playoff-Spiel verhindern. Die Celtics setzten sich auswärts in Chicago 104:87 durch. Damit führen die Bulls in der Best-of-7-Serie noch mit 2:1 Siegen. Ebenfalls mit 2:1 führen die Los Angeles Clippers, die Spiel 3 auswärts gegen die Utah Jazz 111:106 gewannen.