Was sich in den letzten Wochen angedeutet hatte, akzentuierte sich am Heimevent in Luzern: Die eigentliche Nummer 1 des Schweizer Herren-Beachvolleyballs, Nico Beeler und Marco Krattiger, musste sich dem aufstrebenden Duo Mirco Gerson/Adrian Heidrich 15:21, 21:16, 10:15 geschlagen geben. Beeler/Krattiger beendeten das Heimturnier nach der Niederlage im geteilten 9. Rang.

Der 25-jährige Berner Gerson und sein zwei Jahre jüngerer Partner aus Kloten dürfen dagegen weiter auf ihren ersten Turniersieg hoffen. Dies mag auch daran liegen, dass sich Mirco Gerson und Adrian Heidrich erst auf diese Saison hin zu einem Team zusammengeschlossen haben. Obwohl der ganz grosse Sieg bislang noch nicht eingetreten ist, belohnte sich das Duo mit guten Resultaten für den Zusammenschluss.

Sowohl am Dreisterne-Turnier im türkischen Mersin, wo sie Vierte wurden, als auch mit dem 9. Rang am Viersterne-Event in Xiamen wussten Gerson/Heidrich besser zu harmonieren als die nominelle Nummer 1 der Schweiz.