Die ehemalige US-Nationaltorhüterin Solo wirft dem ehemaligen FIFA-Präsidenten vor, sie an der Ballon-d'Or-Gala 2013 in Zürich begrapscht zu haben. Die Aussage tätigte die 36-Jährige in einem Interview mit der portugiesischen Zeitung "Expresso".

Blatter habe ihr an den Hintern gefasst, sagte Solo. Der Vorfall ereignete sich angeblich in dem Moment, als sie sich erhob, um die Bühne zu betreten. Der englischen Zeitung "Guardian" liess ein Sprecher Blatters ausrichten, der 81-jährige Walliser halte die Anschuldigung für "lächerlich".