Knapp zwei Wochen nach dem Gewinn von EM-Silber in den Niederlanden setzte es für Nina Betschart und Tanja Hüberli in der Hauptstadt Österreichs eine Enttäuschung ab. Beim Fünfsterne-Event, einem von nur drei Turnieren der höchsten Kategorie, scheiterte das Schweizer Duo bereits in den Sechzehntelfinals. Die Zugerin und die Schwyzerin verloren gegen die Amerikanerinnen Kelley Larsen und Emily Stockman 21:18, 13:21, 12:15.