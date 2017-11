Capela hatte am neusten Erfolg massgeblichen Anteil. Der Romand steuerte 22 Punkte zum Sieg bei, womit er hinter James Harden (29 Punkte) der zweitbeste Skorer war. Die 13 Rebounds, so viele wie kein anderer im Team, rundeten seine starke Bilanz ab. Zum 13. Mal in dieser Saison gelang Capela damit ein Double-Double (je zweistellige Anzahl Punkte und Rebounds).

Houston führt auch nach dem 17. Sieg im 21. Spiel der Saison die Tabelle der Western Conference an. Im Osten weisen derzeit nur die Boston Celtics (18 Siege in 22 Partien) eine bessere Erfolgsbilanz auf als die Rockets.