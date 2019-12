Erster Saisonsieg für den RTV Basel

14 Niederlagen und ein Unentschieden waren - begleitet von einer langen Verletztenliste - die magere Bilanz des RTV Basel seit Saisonbeginn. Um sich aus der Negativspirale zu befreien, handelten die Klubverantwortlichen und verpflichteten aus der 1. Bundesliga per sofort den Kreisläufer Jonas Dell und den Aufbauspieler Srdjan Predragovic.

Predragovic sorgte am Samstag bei seinem Debüt im RTV-Dress gleich für Aufsehen. Der 25-jährige Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina traf beim Heimsieg gegen den BSV Bern neunmal und war zusammen mit Abwehrchef Dennis Krause (13 Tore) die grosse Figur. In der Tabelle rückten die Basler bis auf einen Punkt an den Tabellenvorletzten Endingen heran.

Der Aufsteiger war beim 26:36 zuhause gegen die Kadetten Schaffhausen chancenlos. Der Titelverteidiger blieb damit im zwölften Meisterschaftsspiel in Folge ungeschlagen. Erster Verfolger der Kadetten mit drei Punkten Rückstand bleibt Pfadi Winterthur. Die Winterthurer setzten sich im Kantonsduell bei GC Amicitia Zürich gleich mit 30:16 durch. Das drittplatzierte Kriens-Luzern unterlag Wacker Thun zuhause 28:33.