Der 35-jährige Daniel Hubmann liess sich bereits seine 25. WM-Medaille umhängen, die achte in Gold. Der Routinier rätselt ob seiner Erfolgsserie im Sprint. Mit dem Weltmeister-Titel 2017, dem EM-Gold 2018 im Tessin und der erfolgreichen Titelverteidigung in Lettlands Hauptstadt gewann er die letzten drei Kräftemessen an Titelkämpfen.

«Eigentlich wäre diese Disziplin auf Jüngere zugeschnitten», sagt er. Die Schnellkraft und die Grundschnelligkeit kommt bei der kurzen Wettkampfdauer von knapp einer Viertelstunde auf einem leicht begehbaren Parcours mit den zahlreichen Richtungswechseln besser zum Tragen als während der kräfteraubenden anderthalb Stunden im Dickicht der Wälder. Die Grundlage für seine Erfolge liegt wohl in der Fähigkeit, in Sekundenschnelle die richtige Routenwahl zu treffen.

Mehrere Stürze

Beim Rennen der Männer setzte ein Gewitterregen ein. Auf dem nassen Kopfsteinpflaster kamen mehrere Athleten zu Fall, der Schweizer Mitfavorit Matthias Kyburz sogar zweimal. "Beim zweiten Posten bin ich beinahe gestürzt. Von da an wusste ich, wie viel es erträgt", sagte Hubmann. Der Weltmeister liess sich auch durch andere schwierige Umstände nicht beirren. In den engen Gassen von Riga hielten sich sehr viele Touristen auf. "Das war grenzwertig", hielt er fest. Die Tessinerin Elena Roos, Vierte bei den Frauen, musste sogar durch eine Hochzeitsgesellschaft laufen.

Hubmann distanzierte den überraschenden Neuseeländer Tim Robertson um 1,2 Sekunden. Der zweifache Junioren-Weltmeister im Sprint, der in Wien lebt, sicherte Neuseeland als 23-Jähriger die erste Medaille an OL-Weltmeisterschaften.