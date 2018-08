Schmid setzte sich souverän vor dem Italiener Martino Goretti und dem Briten Samuel Mottram durch. Der 30-jährige Zentralschweizer wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht und hielt auch dem Druck stand, nachdem es ihm im Vorlauf (2. in seiner Serie) nicht optimal gelaufen war und in den Halbfinals die Startanlage gestreikt hatte.

Vor einem Jahr hatte Schmid, der vor einem knappen Monat in Luzern auch den Heim-Weltcup für sich entschieden hat, im tschechischen Racice seine erste Goldmedaille an Europameisterschaften gewonnen. Mit Roman Röösli und Jeannine Gmelin (beide im Skiff) besitzt die Schweiz in Glasgow weitere Anwärter auf EM-Gold.

Nicht Gold, aber etwas überraschend Bronze hinter dem niederländischen und dem polnischen Duo gab es eine halbe Stunde nach Schmid durch Patrizia Merz und Frédérique Rol im zweiten Finalrennen mit Schweizer Beteiligung. Die beiden 25-Jährigen verwiesen im olympischen Leichtgewichts-Doppelzweier in einer überaus spannenden Entscheidung die rumänischen Weltmeisterinnen um 22 Hundertstel auf Platz 4.

Schmid und Merz/Rol sicherten der Schweiz an den European Championships in Glasgow die Medaillen Nummer 3 und 4. Zuvor hatten die Radrennfahrer auf der Bahn Silber in der Mannschaftsverfolgung und Bronze durch Tristan Marguet im Scratch gewonnen.