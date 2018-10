Beachvolleyballerin Nicole Eiholzer und Swiss Volley trennten sich, weil die Aussichten auf eine Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio als nicht realistisch eingeschätzt wurden. Die 23-jährige Zugerin, 2013 und 2014 zusammen mit Nina Betschart U20-Europameisterin, möchte sich fortan ihrem Studium widmen. Dem Beachvolleyball will Eiholzer in irgendeiner Form treu bleiben.

Eiholzers bisherige Partnerin Elena Steinemann hatte die Option, mit einer Nachwuchsspielerin im Kader von Swiss Volley weiterzufahren. Sie entschloss sich aber aus persönlichen Gründen dazu, sich aus dem Sand zu verabschieden. Die 23-jährige Thurgauerin kann sich gut vorstellen, auf die Saison 2019/20 hin wieder ein Engagement in der Halle einzugehen.

Eiholzer/Steinemann hatten in diesem Jahr als eines ihrer wertvollsten Resultate den 5. Rang am Dreisterne-Turnier in der türkischen Hafenstadt Mersin erreicht. An den Schweizer Meisterschaften im September schaffte das Anfang Jahr neu formierte Duo im Halbfinal gegen die späteren Meisterinnen Nina Betschart/Tanja Hüberli beinahe die grosse Überraschung, als es sich erst in der Verlängerung des Entscheidungssatzes geschlagen geben mussten.