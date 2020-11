Dustin Johnson voraus - wie auch schon

Der 36-jährige Amerikaner teilt sich die Leaderposition mit dem Engländer Paul Casey und dem Südafrikaner Dylan Frittelli, die beide im Unterschied zu Johnson am prestigeträchtigsten Golfturnier nicht zu den Favoriten zählen.

Dustin Johnson ist schon viele Jahre einer der unbestritten besten Golfprofis. Dennoch hat es ihm bislang zu erst einem Sieg an einem der grossen vier Turniere gereicht, und dieser Triumph - am US Open - liegt auch bereits über vier Jahre zurück. Verschiedene Male verpasste er den grossen Wurf, weil er in den beiden Finalrunden nachliess.

Wegen Gewittern konnte die 1. Runde im Augusta National Golf Club erst am Freitag beendete werden. Tiger Woods konnte schon am Donnerstag zu Ende spielen. Die fehlerfreie 68er-Runde reichte dem Superstar für den 10. Zwischenrang. Bei keinem seiner fünf Siege am US Masters zwischen 1997 und 2005 war Woods derart gut gestartet.

"Ich habe alles gut gemacht", sagte Woods nach der Runde mit 14 Pars und 4 Birdies. "Ich habe gut abgeschlagen, habe meine Eisen gut getroffen, gut geputtet."