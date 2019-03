Neun Siege in Folge hatten die Houston Rockets aneinandergereiht, bevor sie am letzten Mittwoch von den Golden State Warriors besiegt wurden. Doch die Texaner sind bereits wieder auf die Siegesstrasse zurückgekehrt und feierten zuhause gegen Phoenix den 14. Sieg in den letzten 18 Spielen.

James Harden agierte mit 41 Punkten, 11 Assists und 9 Rebounds gewohnt effizient. An seiner Seite gelang auch dem Genfer Clint Capela ein Double-Double. Der 24-jährige Center der Rockets machte 14 Punkte und holte 11 Rebounds.

Nach einem harzigen Saisonstart mit nur einem Sieg in den ersten sechs Spielen sind die Houston Rockets voll auf Playoff-Kurs. Derzeit belegt das Team von Trainer Mike D'Antoni den 3. Platz in der Western Conference.