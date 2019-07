Sechster Test, sechster Sieg - Borussia Dortmund scheint für den Supercup am Samstag gegen Meister Bayern München gerüstet zu sein. Am Dienstag deklassierten die Westfalen bei Testspielen am gleichen Tag gleich zwei Super-League-Klubs.

Beim 4:1 vor 13'207 Zuschauern in St. Gallen trafen zweimal Jacob Bruun Larsen, Achraf Hakimi und Marco Reus zum verdienten Sieg. Den Ehrentreffer der Gastgeber erzielte Milan Vilotic kurz vor der Pause.

Nur wenige Stunden zuvor hatte der BVB einen weiteren Test in Bad Ragaz mit 6:0 gegen den FC Zürich gewonnen. Goalie Marwin Hitz kam in beiden Spielen zum Einsatz, Verteidiger Manuel Akanji nur am Morgen.