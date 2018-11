Nominiert sind der Schwimmer Jérémy Desplanches, der Radfahrer Marc Hirschi und der Leichtathlet Julien Wanders.

Der Gewinner der Wahl wird anlässlich der TV-Gala am Sonntag, 9. Dezember, in den Studios von Schweizer Radio und Fernsehen in Zürich ausgezeichnet. Ausserdem werden an diesem Abend die Sportlerin und der Sportler des Jahres gewählt sowie die Preisträger in den Kategorien Team, Behindertensport und Trainer erkoren.

Die Stimmen der Internet-Nutzer zählen in der Newcomer-Wahl zu einem Drittel. Die restlichen Stimmen stammen von den Vertretern der Schweizer Sportmedien sowie den Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern. Zur Auswahl bei der Nomination zum Newcomer standen Schweizer Athletinnen und Athleten, die im laufenden Jahr den Durchbruch auf internationaler Ebene geschafft haben.

Jérémy Desplanches schwamm im August über 200 m Lagen souverän zu EM-Gold und war damit erst der zweite Schweizer Europameister nach Flavia Rigamonti. Marc Hirschi gewann im September als erster Schweizer Radsportler überhaupt WM-Gold im U23-Strassenrennen, nachdem er zwei Monate zuvor bereits U23-Europameister geworden war. Langstreckenläufer Julien Wanders unterbot Mitte Oktober bei einem Strassenlauf über 10 km in Südafrika den Europarekord von Mo Farah und klassierte sich bei seiner ersten Elite-WM im Halbmarathon im 8. Rang.

Stimmen können online bis am 4. Dezember abgegeben werden. Unter den Teilnehmenden der Abstimmung werden attraktive Preise verlost, beispielsweise VIP-Tickets für ein Spiel der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft, VIP-Tickets für das Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich sowie ein Erlebnistag an der Tour de Suisse mit Blick hinter die Kulissen des grössten Radsportanlasses der Schweiz.

