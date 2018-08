Sempach wird das Berner Kantonale in Utzenstorf und den Schwägalp-Schwinget vom 19. August, die letzten zwei Kranzfeste der Saison, nicht mehr bestreiten.

Ausschliesslich gesundheitliche Probleme haben den Schwinger zu dem endgültigen Schritt bewogen. Zuletzt litt Sempach ab Anfang Mai an erheblichen Rückenproblemen. Er zog sich einen Bandscheibenvorfall und später eine weitere Rückenwirbelverletzung zu.

Nicht nur die laufende, auch die vorangegangene Saison war für den Schwinger aus dem nördlichsten Teil des Emmentals unerfreulich. Am Berner Kantonalfest in Affoltern i.E. vom 9. Juli verletzte er sich am Oberschenkel. Erst wenige Tage vor dem Saisonhöhepunkt, dem Unspunnenfest von Ende August in Interlaken, konnte er wieder normal trainieren und schwingen. Er hatte aber bei weitem noch nicht die gewohnte Stärker erreicht, sodass er nicht um einen Spitzenplatz mitschwingen konnte. Er beendete diesen Wettkampf mit eidgenössischem Charakter im 6. Rang - nach aufgeschlüsselten Platzierungen im 17. Rang.