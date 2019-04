Und dennoch geht die Schweiz so selbstbewusst in die Auswärtspartie in Belgien, dass der Trainer sagt: «Wir wollen zwei Punkte. Doch das will Belgien ebenfalls.» Mehrere Akteure des heutigen Gegners stehen in Frankreich unter Vertrag.

Aus einer ausgeglichenen, eingespielten Equipe ragen drei Akteure heraus. Goalie Jef Lettens wechselt im kommenden Sommer von Rennes zu Nantes, zum Champions-League-Finalisten von 2018. Regisseur Arber Qerimi spielte bis Ende 2018 bei Champions-League-Teilnehmer Zagreb und Thomas Bolaers ist Abwehrchef in der höchsten französischen Liga, ebenfalls bei Rennes.

Erste Endrunde seit 2006 möglich

Nach dem wichtigen Sieg gegen Serbien und der Niederlage in Kroatien im Oktober steht die Schweiz in der Tabelle auf dem zweiten Platz, der zur Teilnahme an der EM-Endrunde in Österreich, Schweden und Norwegen berechtigt.

Mit einem Auswärtssieg in Löwen würde die Schweiz einen weiteren grossen Schritt in Richtung der ersten Endrunde seit 2006 machen.

Weil an der EM 2020 erstmals 24 Mannschaften teilnehmen werden, sind aus den acht Qualifikationsgruppen auch die vier besten Gruppendritten dabei. Doch rechnen will Suter nicht. «Wenn wir unsere Leistung abrufen, ist das nicht nötig.»